Bahçeli depremden 16 gün sonra memleketi Osmaniye’ye gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremden etkilenen Osmaniye ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine gitti.

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 gün sonra Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen memleketi Osmaniye'ye gitti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti. Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

Erdoğan, Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak. (AA)

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