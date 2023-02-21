Bahçeli depremden 16 gün sonra memleketi Osmaniye’ye gitti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 gün sonra Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen memleketi Osmaniye'ye gitti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti. Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

Erdoğan, Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak. (AA)