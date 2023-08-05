Hayati öneme sahip ilaçlar piyasada bulunamıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru 10,77 TL’den 14,03 TL’ye çıkarak yüzde 30,5 zamlandı. 2004 yılında çıkan İlaç Fiyat Kararnamesi ile normalde her sene şubat ayınca güncel bir kur belirleniyordu, fakat geçtiğimiz son 1 yılda şubat, temmuz, aralık olmak üzere üç kez güncellendi.

Gazete Oksijen'in haberine göre, 14 Şubat 2022’de ilaç kuru 6,2 TL olarak belirlenirken, 8 Temmuz 2022’de yüzde 25 artırılarak 7,8 TL’ye yükseldi. 14 Aralık 2022’de ise 10,75 TL oldu.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, bu güncellemelerin sebebinin piyasada ilaçların bulunamaması olduğunu, kurdaki son artışa rağmen ise bulunmayan ilaçlara hâlâ çözüm getirilemediğini ifade etti.

Özcan ayrıca ilaç KDV’sinin yüzde 0 ya da 1 olması gerekirken temmuz ayında yüzde 8’den 10’a çıkarıldığının olumsuz etkilerini vurguladı. Dolayısıyla eczaneler son zamanlarda ilaç sıkıntısı çekerken, hastalar kullanmaları gereken ilaçları bulmak adına eczane eczane dolaşıyorlar.

Zam geçici çözüm

Özcan, birkaç ay ilaç yokluğu başlayınca, ilaca zam yapmanın yükselen kurları kovalamaya çalışmaktan başka bir işe yaramayacağını, bunun geçici bir çözüm olduğunu söylüyor: "Kurlar yükseldikçe firmalar bu şartlarda üretim yapamayacaklarından dolayı zam istiyorlar. Devlet de bir oranda bu zammı vermek zorunda kalıyor. Bunun tabii bir de devlete maliyeti var. Sonuçta en büyük ilaç alıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK). Öyle bir dengede tutulmalı ki, hem devlet tasarrufunu yapabilmeli hem de ilacın bulunabilir olması sağlanmalı. Aksi takdirde, yaşadığımız gibi sıkıntılar meydana gelir."

Tansiyon, diyabet, göz ilaçları çok sıkıntılı

Özcan bulunması en zor ilaçlar konusunda da "Hemen hemen her grup ilaçta sıkıntı var. Özellikle kronik ilaçlar dediğimiz tansiyon, diyabet, göz ilaçlarında görüyoruz. Kronik ilaçlar hastanın sürekli kullanması gereken ilaçlardır. Bulamamak ilaca ara verilmesi, bu da o hasta için çok ciddi sağlık problemleri anlamına gelir" yanıtını verdi.