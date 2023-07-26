'Hayata Dönüş' savcısının beraatı onandı

Cezaevlerine yönelik 19 Aralık 2000 tarihinde "Hayata Dönüş" adı altında başlatılan saldırıda Bayrampaşa Cezaevi'nde 32 kişi yaşamını yitirmişti.

Operasyonla ilgili soruşturmayı yürüten Savcı Ali İhsan Demirel’in, “görevi ihmal” suçlamasıyla yargılandığı davadaki beraat kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca onandı.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre onama kararında, soruşturmadaki gecikme ve eksikliklerin, savcının işlemlerinden değil “askeri makamların operasyona katılan görevlilerin kimliklerini vermekte isteksiz davranmalarından kaynaklandığı” belirtildi.

Savcı Ali İhsan Demirel’e “görevi kötüye kullanmak” suçundan açılan dava Nisan 2015’te sonuçlanmış, Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Demirel’e 1 yıl hapis cezası vermişti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Demirel’in normalin çok üzerinde bir iş yükünün olduğunu iddia ederek cezayı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada 8 Aralık 2021’de karar açıklandı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi bu kez beraata hükmetti. Başkan ve bir üye, “Suçu sabittir” diyerek karara şerh düştü.

Beraat kararına gerekçe olarak, savcının “iş yükü” gösterildi. Avukat Güçlü Sevimli, “Soruşturmayı 11 yıl boyunca akamete uğratması, hiçbir işlem yapmaması, tek bir şüphelinin bile ifadesini almaması, Tufan Planına işlem yapmaması iş yükü ile açıklanamaz” dedi.

Gerekçeli kararda Demirel ile ilgili “soruşturma işlemlerinde yaklaşık on iki yıllık bir gecikme yaşandığı bir gerçek ise de…” dendi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu beraatı onadı, karar kesinleşti.