Havuz yazarından sokak izlenimi: 'Şikâyet pahalılık, aday kim olacak soran yok'

Sabah yazarı Yavuz Donat, Ankara Keçiören'de sokaktan izlenimlerini aktardı.

Donat, "Keçiören'de kamuoyunun şikâyeti pahalılık, genel istek alım gücünün artması" değerlendirmesini yaptı.

Donat yazısında, "Çarşı... Osmanlı Halk Pazarı... Kızlar Pınarı... Adnan Menderes Mahallesi... Aktepe... Aşağı Eğlence... Mevlâna Bulvarı... Yaşar Önel ile birlikte dolaştık. Anket... Seçim... Siyaset... Sohbet... Ve bir özet: Siyaset ikinci planda... Önce ekonomi. Şikâyet pahalılık... Genel istek alım gücünün artması. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak... Soran yok... Yanıtını, 6'lı masada oturanlar da bilmiyorlar... Biz nereden bilelim. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği politika... Eleştiren çıkmadı. Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi... 8 saatlik kayıp... Hamburger meselesi... Konuşan çok... Belli ki ziyaretin altyapısı iyi hazırlanmamış... Bu konu daha çok konuşulacak gibi. Ulusal konular günlük siyasete malzeme yapılmamalı... Tepki gösteriliyor... Sinekten yağ çıkarmaya benzetiliyor. Belki 40 kişiye sorduk... 'Siyasetçiler geliyorlar mı? Sizleri dinliyorlar mı?' Yanıt, 'Ne gezer? Onlar seçim zamanı gelirler." ifadesini kullandı.