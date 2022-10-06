Havuz yazarından Van gezisi: 'Yardımlara muhtaç olan yığınlar var'

Van'ı ziyaret eden Sabah yazarı Yavuz Donat, "Devletin çeşit çeşit yardımı var, bu yardımlara muhtaç olan yığınlar var" değerlendirmesini yaptı.

Donat yazısında, "Şehir merkezi... PTT şubesinin önü... Kalabalık... Kuyruk var. Soruyoruz, "Ne kuyruğu?" Yanıt, "Yardım kuyruğu." Devletin çeşit çeşit yardımı var... Ve bu yardımlara muhtaç olan yığınlar var... PTT şubelerinin önünde sıralarını bekliyorlar. Yine şehir merkezi... Lokantalar... Tıklım tıklım. Müşterinin çoğu yabancı... İranlı. Müşterinin çoğu yabancı... İranlı. Adana kebap... Ciğer dürüm... Karışık ızgara... Tavuk tantuni... Abagannuş... Ayran aşı. Kuyumcu... Müşteri dolu. Özetleyecek olursak:Bardağın yarısı boş, yarısı dolu." ifadesini kullandı.