Havana Üniversitesi yine ilk 500 arasında

Quacquarelli Symonds şirketi tarafından çeşitli akademik kriterlere göre yapılan QS Dünya Üniversite Sıralamaları 2023 yılı verilerine göre, Havana Üniversitesi bir önceki yıla göre 35 basamak yükselerek 467. sırada yer aldı.

Havana Üniversitesi Rektörü Dr. Miriam Nicado Garcia, yaptığı açıklamada, bunun basit bir sayı olmadığını, üniversitenin öğretim üyeleri, öğrencileri, öğretim üyesi olmayan emekçileri, araştırmacıları ile mezunlarının ortak emeğinin ve Küba'ya ve devrime olan bağlılığın bir ürünü olduğunu ifade etti.

Havana Üniversitesi 2020 yılında dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına giren ilk Küba üniversitesi olmuştu. Küba’nın sosyalist devrim sürecinde de önemli yer taşıyan Küba üniversitesi bu yıl 295. kuruluş yıldönümü kutluyor.

Sıralamada, Küba üniversitelerinden Las Villas "Marta Abreu" Üniversitesi de 531-540 aralığında yer alıyor. Küba’da toplam 49 üniversite bulunuyor.

2023 yılı QS Dünya Üniversite Sıralaması dünyanın dört bir yanından yaklaşık 1.500 kurumu içeriyor.

Öte yandan, toplam 208 üniversitenin bulunduğu Türkiye’den, aynı sıralamada, Koç Üniversitesi 477. sırada, ODTÜ 501-510, 531-540, Bilkent 561-570, İTÜ 601-650, Boğaziçi 701-750, Hacettepe 801-1000 aralıklarında yer alıyor.