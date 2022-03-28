Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde artmaya başlayacağını duyurdu. Hava sıcaklığının bir sonraki haftaya kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkların; Ankara'da 25, İstanbul'da 21, İzmir'de ise 26 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak başta kuzey, iç ve doğu bölgelerde, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerdeki kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan ve çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.