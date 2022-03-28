81 il valiliğine heyelan, sel ve çığ uyarısı
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine uyarı yazısı gönderdi. Sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi.
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
81 il valiliğine heyelan, sel ve çığ uyarısı
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine uyarı yazısı gönderdi. Sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi.
Haber Merkezi