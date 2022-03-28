81 il valiliğine heyelan, sel ve çığ uyarısı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine uyarı yazısı gönderdi. Sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, 81 ile 'heyelan, sel ve çığ uyarısı' gönderdi.

Valiliklere gönderilen uyarı yazısında, "Yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı dikkatli olmalı" denildi.