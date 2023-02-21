Hatayspor sportif direktörü depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Binada Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu hayatını kaybetmişti.

Eski milli futbolcu Gökhan Zan ve Adana Demirspor Kulübü, Hatayspor sportif direktörü Taner Savut'un da hayatını kaybettiğini açıkladı. Adana Demirspor'dan yapılan paylaşımda, "Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Savut'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.