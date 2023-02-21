Bakan Koca: 294 yaralımız var, 18’inin durumu maalesef ağır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da meydana gelen depremde yaralananlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol’a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Koca "6 Şubat depremlerinden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarımızdan bazılarında, bu üçüncü depremde, şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlaklar oluştuğu görülmüş ve hastalarımız tedbir gereği sevk edilmiştir. Yaralılarımıza, hastalarımıza, bölge halkına ve ülkemizin bütün insanlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, sağlık ve iyilikle acılarımızı hafifletsin, yeni acılar ve endişelerden korusun" diye belirtti.

Öte yandan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulu sahra hastanesine giden Koca burada yaralıları ziyaret etti.