Hataylı yurttaş: Ne bir araç ne bir gereç hiçbir şey yok, enkazın altında cenaze var

Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği 10 ilden birisi olan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yurttaşların halen yardım beklediği bildirilirken, konuya ilişkin konuşan bir yurttaş Kırıkhan ilçesindeki durumu aktardı.

Yardım gelmediğini ve kendi imkanlarıyla enkaz bölgesinde çalışma yaptıklarını belirten yurttaş şöyle konuştu:

'Enkazın altında cenaze var'

"Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeyiz. Cumhuriyet mahallesi Nuriye Civelek Caddesi’ndeyiz. İnsanlar üst üste oturmuş durumda. Yanına bir parça ekmek, yanına bir yardım. Ne bir araç ne bir gereç. Hiçbir şey yok. İnsan anons eder, der ki 'Arkadaş moralinizi bozmayın. Biz sizin yanınızdayız. Biz sizinle beraberiz'. İnsan en azından bunu söyler. Bir tas çorba getirin şu millete dağıtın.

Allah’tan korkun. Millet binanın altında kaldı. 7 tane cenaze var. Elimizle kazıdık, bir babayı kurtardık. Anne 3 çocuk enkazın altında kalmış. Ailesi karşıda oturuyor. Enkazın altında cenaze var. Allah’tan korkun." (ANKA)