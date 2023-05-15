Hatay'dan aday gösterilmişti: Gökhan Zan Meclis'e giremedi

Maraş merkezli depremlerde yaptığı yayınlar ve yardımlarla bölgenin sesi olan ve İYİP Hatay 2.sıra milletvekilliğinden aday gösterilen eski futbolcu Gökhan Zan, milletvekili seçilemedi.

AKP ve CHP'nin 4'er milletvekili çıkarttığı Hatay'da MHP, TİP ve İYİ Parti 1'er vekil çıkarttı. İYİP Hatay 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen Adnan Şefik Çirkin, Meclis'e girdi.

Gökhan Zan gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Daha sistemde olmayan milyonlarca oy var. Manipülasyon uyguluyorlar, tüm sandıklara itiraz edildi için o sandıklar henüz sayılmadı. İşi bittiye getirmeye ve yıldırmaya çalışacaklar. Bu gece uyumak yok. Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullanmıştı.

Ünal Kahraman Meclis'te

İYİP'in Konya'dan milletvekili adayı gösterdiği Ünal Karaman ise, milletvekili seçildi. Eski Trabzonspor teknik direktörü olan Ünal Karaman, kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili olacak.