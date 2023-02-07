Hatay’dan acil çağrı: Vatandaşların hipotermiden hayatını kaybetme tehlikesi var

Depremin en büyük hasar bıraktığı kentlerden biri olan Hatay’da tablo ağırlaşıyor. Habertürk yayınında konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Deprem sonrası en çok sıkıntı Kahramanmaraş ve Hatay’da var. Yerel imkânlarla vatandaşların bakımını sağlamamız mümkün değil. Çok acil yardıma ihtiyacımız var" dedi.

"Şu hava derecesi 2-3 derece ve yağmur yağıyor. Kötü hava koşulları yarın da devam edecek. Vatandaşların hipotermiden hayatını kaybetme tehlikesi var” diyen Savaş, “Biz iş makinelerimiz ile elimizden geleni yapıl enkaz altındakileri kurtarmaya çalışıyoruz ama yeterli olmamız imkansız. Burada şu an çok az insan arama kurtarma işinde. Dışarıdan daha iş bilen personele çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Savaş’ın bu sözlerinin ardından soL ekibinin ulaştığı Antakya’da halkın kaderine terk edildiği görüldü: