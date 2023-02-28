Hatay’daki tahliye kararını protesto eden Halkevleri üyelerine gözaltı

Hatay'daki dayanışma noktalarının tahliye edilmesi talebine karşı basın açıklaması yapmak isteyen Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Halkevleri'nin, Hatay'ın Defne ilçesindeki dayanışma noktalarının tahliye edilmek istenmesine karşı Ankara'da yapmak istediği eylem polis engeliyle karşılaştı. Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Defne’deki Sevgi Parkı’nda bulunan koordinasyon ve dayanışma noktalarının kaldırılmasının istenmesinin ardından Ankara’da eylem yapmak isteyen Halkevleri üyelerinin Genel Merkez binasından çıkışı polis tarafından engellendi.

Basın açıklamasını engellemek isteyen polis, Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk ve GYK Üyesi Hadi İskit’in de aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Polis, gözaltılar sırasında yaşananları görüntüleyen gazetecileri engellemek istedi.

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