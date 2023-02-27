Kızılay'ı protesto eden SOL Parti üyelerine ev baskınlarıyla gözaltı

Bugün Mersin'de Kızılay'ı protesto eden SOL Parti üyelerinden 13 kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

SOL Parti Mersin İl Örgütü üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde deprem bölgesine gönderilmesi gereken çadırları sattığı ortaya çıkan Kızılay'ı protesto etti.

BirGün'ün haberine göre Kızılay Mersin Şubesi önünde gerçekleştirilen protestonun ardından SOL Parti üyeleri, akşam saatlerinde polis tarafından yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alınmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre şu ana kadar İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Kemal Dama, Mehmet Antmen, Hazal Manguldar, Tuna Şahin, Çağdaş Oğul Arı'nın da içinde olduğu 13 SOL Parti üyesi gözaltına alındı.

SOL Parti'den gözaltılara tepki

SOL Parti, gözaltı kararlarına tepki göstererek, "Mersin'de parti üyelerimiz Kızılay önünde yaptıkları eylem nedeniyle ev baskınlarıyla gözaltına alınıyor. Baskıya, tehdide, zorbalığa boyun eğmeyiz. Gözaltıları derhal serbest bırakın" açıklamasında bulundu.