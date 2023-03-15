'Hatay’daki hekimlerin ödemelerinde kesinti yapılıyor'

Türk Tabipler Birliği (TTB) depremde en çok can kaybının yaşandığı Hatay’da göreve devam eden aile hekimleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada aile hekimlerinin ödemelerinde kesintiler yapıldığı aktarıldı.

Hekimlerin ödemelerinde yüzde 15'in üzerinde kesinti yapıldığına dair duyum aldıklarını kaydeden TTB, Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı. TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağlık emekçilerinin özlük haklarının korunmasının sorumluluğunun Sağlık Bakanlığı'nda olduğuna vurgu yapıldı.