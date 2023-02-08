Hatay'daki durumu göstermek için yayın ışıklarını söndürdü: Ekran karardı

Deprem bölgesi olan Hatay'da enkaz arama kurtarma çalışmalarının zor şartlar altında yapıldığını aktaran muhabir Mehmet Akif Ersoy, arama kurtarma çalışmalarında ışık yetersizliğini yayının ışıklarını kapatarak gösterdi.

HaberTürk'te yayımlanan programa Hatay'dan canlı olarak bağlanan muhabir Ersoy, arama kurtarma çalışmalarında ışık yetersizliğini aktarmak için yayın ışıklarını kapattırdı. Yayın ekibinin ışıkları kapatmasının ardından ekran karanlık hale geldi.

Yayında arama kurtarma ekibinin karanlıkta çalıştığını ve ışıkların yetersiz olduğunu ışıkları kapatarak gösteren Ersoy, bölgede yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Hatay tamamen hayalet kentti. Telefonun ışığıyla yoldan yürüdüm. Binaların arasından sessizce bağıranları duydum. Arama kurtarma, yardım ekibi 2.5 km boyunca yoktu. Utanarak yürüdüm. Benim yürüdüğümü duymasınlar diye yürüdüm."