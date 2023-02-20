Hatay'daki depremlerin ardından hastaneler tahliye edildi

Hatay'da bu akşam saat 20.04 ve 20.07'de meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler bölgede yeni yıkımlara neden oldu.

Depremlerin ardından Hatay'da 3 hastane tahliye edilmeye başlandı.

Antakya'daki Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Samandağ Devlet Hastanesi'nin bir tarafında çökme meydana geldiği ve hastaların tahliye edildiği de gelen bilgiler arasında.

Samandağ Devlet Hastanesi bahçesine kurulan çadırlarda ilk müdahale alanı oluşturuldu.

İskenderun Devlet Hastanesi de tedbir amaçlı tahliye edildi ve yanındaki boş alana acil vakalar için sahra çadırı kuruldu.

soL'un edindiği bilgiye göre boşaltılan hastanelerdeki bazı hastalar Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk ediliyor.

İskenderun'daki 9 hasta Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi

AA'nın haberine göre ise deprem sonrasında tahliye edilen hastaneler, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi oldu.

İskenderun Devlet Hastanesi'nin Numune Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında yoğun bakım servisinde yatan 9 hasta tedbir amacıyla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin acil servis hizmetleri de bahçeye kurulan sahra hastanesinde verilmeye başlandı.

Hastanenin Dumlupınar Mahallesi'ndeki eski binasının bir bölümü ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmıştı.

Özel Gelişim Hastanesi de tahliye edildi

Öte yandan ilçedeki çalışır vaziyetteki bir diğer hastane olan Özel Gelişim Hastanesi'nin de tahliye edilmesinin ardından İskenderun'da şu anda hizmet veren hastanenin kalmadığı bilgisi edinildi.

Antakya ilçesindeki Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören hastalar da tahliye edilerek, sahra hastanesine nakledildi.

Adana Çukurova Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde çatlaklar oluştu

Öte yandan depremin ardından Adana Çukurova Tıp Fakültesi Balcalı hastanesinde de çatlaklar oluştu. Yetkililerin "sıva çatlağı, sorun yok" dediği öğrenildi.