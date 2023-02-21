Hatay'daki deprem sonrası Volkan Demirel'den mesaj

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, akşam saatlerinde Hatay’da yaşanan deprem sonrası bir mesaj paylaştı.

Haber Merkezi

Depremde bir futbolcusunu ve kulüp çalışanlarını kaybeden Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel, dün yaşanan Hatay merkezli yeni depremin ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Demirel, “Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun" dedi.

Demirel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Instagram hesabından açtığı canlı yayında gözyaşlarıyla yardım istemişti.

Hatayspor depremde futbolcusu Christian Atsu ve sportif direktörü Taner Savut dışında kulüp çalışanları ve genç takım oyuncularını da kaybetmişti.

Haber

Naci Görür son depremler sonrası iki nokta için daha uyarıda bulundu