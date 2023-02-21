Hatay'da yıkılan apartmanın enkazında kalan 3 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor

Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki bina yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binadan eşyaları çıkarmaya çalışan ve nakliyeci olduğu öğrenilen 4 kişi, yıkıntılar arasında kaldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD, PAK ve UMKE ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Depremin ardından kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Enkazdan çıkarılan bir kişi hastaneye kaldırılırken, 3 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Kardeşinin kurtarılmasını beklerken fenalaştı

Nakliye firması çalışanı Selman Hallak, AA muhabirine, deprem sırasında yıkılan binadaki eşyaları taşıdıklarını söyledi.

Kendisinin sarsıntı anında arabayı getirmek için binadan uzaklaştığını anlatan Hallak, "4 kişi evden eşya taşıyordu. 1 kişi enkazdan çıkarılıp hastaneye götürüldü. 2 Türk, 1 Suriyeli var enkazın altında" diye konuştu.

Bu arada enkaz altında kalan kardeşinin çıkarılmasını beklerken fenalaşan Yahya Hallak'a, UMKE ekipleri müdahale etti. (AA)