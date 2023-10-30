Hatay'da temiz su için eylem: 'Bu bir insanlık suçudur'

Hatay'da 6 Şubat depreminden bu yana depremzedeler temiz içme suyuna ulaşamıyor. Hâlâ birçok mahallede sular ya kısmi olarak zaman zaman veriliyor ya da temiz suya erişim sağlanamıyor. Halkın haftanın belli günlerinde çeşitli illerin büyükşehir belediyeleri tarafından tankerlerle tedarik edilen temiz suya erişmek için kuyruklar oluşturduğu Hatay'da yurttaşlar temiz suya ulaşmak için Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) önünde eylem gerçekleştirdi.

TKP Hatay İl Örgütü ve Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası'nın (TÖB-SEN) çağrıcılığını yaptığı eylemde "Boyun eğme memlekete sahip çık" sloganları atılırken "Vermediğiniz suyun faturasını kesiyorsunuz biz de bu faturaları tanımıyor ve ödemiyoruz" denilerek faturalar yakıldı.

'Halk aylardır 'susuzum' diyor kimsenin umrunda değil'

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depremden 8 ay geçmesine rağmen bizi susuz bırakan HATSU'yu uyarmak için bir araya geldik. Daha önce birçok kere yaptığımız basın açıklamaları sonrası söz veren HATSU sözünü tutmamıştır. Dahası Hatay Büyükşehir Belediyesi HATSU'nun bu sözünü tutmama durumunu hiçbir şekilde sorun etmemiş olacak ki sorun aylardır devam ediyor.

Depremin ağır koşullarında yaşamaya çalışan halkımızın temiz suya ulaşamaması aynı zamanda bir insanlık suçudur.

8 ay boyunca çözülmeyen bir sorunu yokmuş gibi görmek aynı zamanda halkla alay etmektir. Buradan ayrıca CHP milletvekillerine il ve ilçe başkanlarına sesleniyoruz. Efsane başkanınız için her yere gidip reklamını yapıyorsunuz, fakat bir halkın suya kavuşması konusunda hiçbir adım atmıyorsunuz. CHP ilçe il yönetimi ile milletvekilleri seçim derdine düşerek Lütfü Savaş'ın etrafına mutluluk çemberi örerek görevlerini yaptıklarını sanıyorlar. Oysa bir halk aylardır susuzum diye bağırıyor, susuzum diye feryat ediyor ama kimsenin umurunda değil. Hatay CHP milletvekillerine il ve ilçe başkanlarına sesleniyoruz. Sizin söyleyecek sözünüz mü yok yoksa Hatay Büyükşehir Belediye başkanından korkuyor musunuz?

Yarın mahallelere gelip yerel seçim için oy istediğinizde bunun açıklamasını nasıl yapacaksınız? İktidar tarafından yok sayılan bir halk yine kendi seçtikleri belediye başkanları tarafından yok sayılıyor. Bu daha da acı bir durum. Defne halkı artık yeter diyor.

'Bulaşıcı hastalıklar, uyuz vakaları görülüyor'

21. yüzyılda ilkel, halk düşmanı belediyecilik anlayışınız yüzünden halkımız en temel ihtiyaçlarını bile gidermekte zorlanmaktadır. Hijyen sorunundan dolayı bulaşıcı hastalıklar, uyuz vakaları, sindirim ve boşaltım sistemi hastalıklarında artışlar meydana gelmiştir.

Bunların baş sorumlusu bu halka temiz su sağlamakla görevli olan bu şehrin belediye başkanı ve HATSU yetkilileridir. Alevi din adamlarıyla verdiğiniz pozlar, çektirdiğiniz fotoğraflar halka ettiğiniz zulmü maskeleyemeyecek. Halkımız sizlerin gerçek yüzünüzü artık görüyor. Daha önce pek çok kez söyledik şimdi yine söylüyoruz, sizlerin lüks villalarınızda nasıl şarıl şarıl su akıyorsa halkımızın evlerinde de akacak. Ne sizin çocuklarınız bu halkın çocuklarından daha değerli, ne de sizler sizi bu makamlara getiren halktan daha değerlisiniz."