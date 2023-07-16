Hatay'da orman yangını: İkametgahlara sıçradı, tahliyeler sürüyor

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda helikopter, uçak, arazöz, personel sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına müdahale eden ekiplere askeri helikopterler de destek veriyor.

Hatay Valisi: Yangın yer yer ikametgahlara sıçradı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soğukoluk Mahallesi'nde çıkan yangına ekiplerin anında müdahaleye başladığını söyledi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Masatlı, şöyle konuştu:

"Takribi 90 hektarlık bir alanda yangının etkileri devam ediyor. Bugün özellikle nemin az olması ve diğer taraftan rüzgarın olmasıyla beraber yer yer yangının etkisi artıyor. Bölgemizde gerek havadan, gerekse karadan müdahaleler devam ediyor. İnşallah daha fazla olumsuz bir durumla karşılaşmayız. Bölgemizde bulunan 3 mahallede vatandaşlarımızı tahliye çalışmaları devam ediyor. Yangın yer yer ikametgahlara sıçradı. Oralarda mal zararı dışında başka bir sorun yok, ekiplerimiz müdahale etti. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına alacağız."

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İnceleme başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınında Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerinde riskli yerlerden başlayarak tedbir amaçlı vatandaşların tahliyelerinin devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın Hatay Belen'de başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun biçimde devam etmektedir. Hatay Valiliğimiz, AFAD ve güvenlik birimlerimizce Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerimizde riskli olan yerlerden başlayarak tedbir amaçlı vatandaşlarımızın tahliyeleri devam etmektedir. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme derhal başlatılmıştır."