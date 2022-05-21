Hatay'da orman yangını

Hatay’ın Belen ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda bugün öğleden sonra orman yangını çıktı.

Haber Merkezi

Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.

Söndürme çalışmaları sürüyor. (İHA)

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