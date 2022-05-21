Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.
Söndürme çalışmaları sürüyor. (İHA)
Patronların Ensesindeyiz
Aydemir Güler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Hatay'da orman yangını
Hatay’ın Belen ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda bugün öğleden sonra orman yangını çıktı.
Haber Merkezi
Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.
Söndürme çalışmaları sürüyor. (İHA)