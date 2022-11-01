Hatay'da kadın cinayeti: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Ş.D. 31 EU 199 plakalı otomobiliyle kız arkadaşı S.T.'nin (32) Esentepe Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti. Evinden çıkan S.T.'ye tabancayla ateş eden Ş.D. aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri S.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırgan Ş.D. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken tabancayla intihar etti. Ş.D.'nin kullandığı otomobil, park halindeki bir kamyonete çarparak durdu. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Ş.D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenazeler otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)