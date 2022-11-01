Sokak ortasında işlenen cinayette yeni gelişme: Kaçırılan kadın da bulundu

İstanbul'un Şişli ilçesinde Muhammet Tekin'in öldürülmesi ve yanındaki kadının kaçırılması olayında polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Tekin'in alıkoyduğu kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Gülbahar Mahallesi, Galataderesi Caddesi'nde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda bir otomobilin önünü kesen kimliği belirsiz kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin'i kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Şüpheliler olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmışlardı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Muhammet Tekin'i kaçırdığı B.K. adlı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Ekipler B.K.'yı kurtarırken, olayı gerçekleştiren eşi E.K. ile 2 akrabasını gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.