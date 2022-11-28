Hatay’da kadın cinayeti: Kardeşinin eşini öldürdü

Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, H.K. (45) iddiaya göre husumetli olduğu kardeşini ve yakınlarını iş yerine davet etti. H.K., iş yerine gelen kardeşiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada H.K.'nın kardeşinin eşi İnci Bağış Karakuş (35) da H.K.'ya tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik sırasında Karakuş, H.K. tarafından tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, polislerin geldiğini fark eden H.K., 2 yakınını tabanca ile rehin aldı. H.K., polise teslim olmayınca özel harekat ekibinden destek istendi. Özel harekat polislerinin operasyonu ile 2 rehine kurtarılırken, H.K. ise tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun ardından iş yerine gelen sağlık ekibi, İnci Bağış Karakuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karakuş'un cesedi otopsi için morga gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.