Hatay'da iki hastanede daha onlarca hasta ölüme terk edilmiş

Hatay'da Özel Defne Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören biri bebek 14 hasta depremden üç gün sonra yataklarında ölü halde bulunmuştu. Kentteki iki hastanede daha onlarca hastanın ölüme terk edildiği ortaya çıktı.

Birgün yazarı Timur Soykan Antakya’da bulunan Özel Doğu Akdeniz Hastanesi’nde depremin üçüncü gününde 5 hastanın servislerde ölü bulunduğunu duyurdu.

Deprem bölgesine gönüllü olarak giden sağlık çalışanı Mahmut Karadağ, gazeteci Soykan'a yaptığı açıklamada hastaneye tesadüfen girdiğini ve yoğun bakım ünitesinde can çekişen hastalar gördüğünü söyledi. Depremin 7. günü tekrar Özel Doğu Akdeniz Hastanesi’ne giden Karadağ, “Hastanede yoğun bakıma çıktığımda cenazelerin halen orada olduğunu gördüm" dedi.

'Yeni doğan bebekler donarak ölmüştü'

HalkTV yazarı İsmail Saymaz da depremde ağır hasar alan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde jeneratörler çalışmadığı için çok sayıda hastanın hayatını kaybettiğini aktardı.

Saymaz'a konuşan gönüllü sağlık teknisyeni M.Ş. “İçeriye girdikçe olayın korkunçluğu daha da büyüyordu. Yeni doğan ünitesinde kuvezde çocuklar vardı, hepsi soğuktan ölmüştü. Yoğun bakımdaki entübe hastalar ölmüştü. Jeneratörü çalışmadığı için, oksijende elektrik desteği olmadığı için hastalar ex olmuştu. (Ölmüştü). Üç arkadaş beşinci kata kadar malzeme toplayıp sahra çadırına yetiştiriyorduk. Hastaları sırtlayıp acil servisin kapısına getirip sedyelerle götürüyorduk. O gece 70 tane yaşayan hasta çıkardık” ifadelerini kullandı.

Yoğun bakım servisinde karşılaştığı manzarayı cep telefonuyla kaydeden M.Ş.'nin çektiği görüntülerde yoğun bakımda tedavi gören ve cihaza bağlı bir çocuğun ölmüş şekilde yattığı görülüyor. Çocuğun jeneratörler çalışmadığı elektrik kesildiği için hayatını kaybettiği anlaşılıyor.