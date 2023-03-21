Hatay'da eşyalı evler 'itiraz süresi var' denmesine karşın habersiz yıkılıyor

Hatay'ın Gazi Mahallesi'nde ağır hasarlı evlere ilişkin yıkım öncesi itiraz süresi verileceğine dair taahhüt edilmesine karşın habersiz yıkım gerçekleştiriliyor.

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşan Gazi Mahallesi muhtarı, içerisinde kurtulacak eşyaların bulunduğu bir evin bir firma tarafından yıkıldığını aktardı.

Muhtar, "'Ağır hasarlı binalar yıkılmayacak, itiraz süreci var' deniyordu, ama meğer ki gelişigüzel geldiler, 'Şu şu binaların hepsi yıkılacak' dediler. Böyle bir şey olacağını hiç kimse bilmiyordu. Askı kodları daha muhtarlığa gelmeden duvarlara yazı asıp 'Bunların hepsi yıkılacak' dendi. Bizi yanılttılar" ifadelerini kullandı

Muhtar, yıkımı gerçekleştiren iş makinalarının Arvas Hafriyat ve Samet Hafriyat şirketlerinin ortak girişimine ait olduğunu kaydetti.