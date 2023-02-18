Hatay'da enkaz altından iki kişi 296 saat sonra sağ olarak çıkarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekipleri yabancı uyruklu Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuklarını çıkardı.

Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı enkazda, çiftin 2 çocuğunun da hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan Ragda Accar kentteki sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "20 bin civarında hayatını kaybeden insanımız var" demişti. (AA)