Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ölü sayısını açıkladı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin en büyük hasarı verdiği yerlerden biri Hatay olmuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 20 bin kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini, 24 bin yaralı bulunduğunu söyledi.

Sözcü’den Can Çapar'ın haberine göre, Savaş, “Bugüne kadar Hatay'da 20 bin civarında hayatını kaybeden insanımız var. 24 binin üzerinde tespit edebildiğimiz yaralımız var. Bunların bir kısmı şehir dışında bir kısmı şehir içerisinde. Tıp fakültesi ve dışarıdan gelip sahra hastanesi kuran dostlarımızın hastanelerinde tedavi görüyor” dedi.

Savaş, “Hatay'da 3 binin üstünde yıkılan bina var. 20 bin civarında ağır hasarlı, 10 bin civarında orta hasarlı bina var. Hepsini yıkmamız lazım. Cenazelerimizi defnederken bir yandan hafriyat çalışmaları başlıyor. Hatay'ı tekrar nasıl ayağa kaldırırız bunun çalışmasını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.