'Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ü Suriyeli' diyen CHP'li belediye başkanı hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili sözleri nedeniyle Hatay Valiliği'nce suç duyurusunda bulunulacağını söyledi.

"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu' şeklinde açıkça yalan söyleyerek milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay’da ise 4’te 1’dir" diyen Çataklı, "Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah’a havale ediyoruz" ifadesini kullandı.