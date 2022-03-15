CHP'li Belediye Başkanı: 'Hatay adım adım Suriye’ye gidiyor'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentte Suriyeli nüfus arttığını belirterek Suriyelileri hedef alan açıklamalarda bulundu.

Suriyeli nüfus patlaması yaşandığını söyleyen Savaş “Suriyeliler'e vatandaşlık, seçme ve seçilme hakkı verilmesi büyük hata oldu. Böyle giderse biz azınlığa düşeceğiz. 12 yıl sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Suriyeli olacak. Toprak almaları yasak ama Türk ortakları üzerinden ara senediyle sürekli toprak alıyorlar. Uyarıyorum, 'Hatay gidiyor'" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Savaş, şöyle konuştu:

“Reyhanlı'da Suriyeli aday olsaydı seçimi açık farkla kazanırdı. Birçok ilçede denge değişiyor. Türk vatandaşları 12 yıl geçmeden KKTC'de vatandaş olamıyor. Suriyeli niye hemen vatandaş oluyor. Atatürk'ün milli sınırlara kattığı son yer burası. Bu coğrafyada zemin kaygan. Hatay giderse her yer gider. Hatay elden gitmesin diye mücadele veriyoruz. Ancak tek başıma ben çözemem, bu milli mücadeleyi asıl Ankara vermeli. Tanju Özcan Bey (Bolu Belediye Başkanı) kadar sert konuşmuyorum, ama burada durum hiç iyiye gitmiyor.

Hatay'da ihracat, ithalat, altın ticareti Suriyelilerin elinde. Çok zenginleştiler. Kazandıkları parayla tarla, arsa, ev alıyorlar. Suriyeli'ye toprak satışı yasak. Vatandaş olan konut alıyor. Olmayanlar bu yasağı ara senediyle deliyor. Ara senediyle ticari ortağının üzerine arsaları, arazileri, tarlaları alıyorlar. Ablam müteahhitten ev aldı, sahibi Suriyeli çıktı. Her yerdeler."