SÖYLEŞİ | ABD'li gazeteci sansür ortamını soL'a anlattı: Kendi ikiyüzlülüğüne gömülmüş bir ülke

ABD'de yayın yapan Radyo Sputnik programcılarından Sean Blacmon, Ukrayna savaşı sonrası medyaya yönelik alınan karartma kararlarına dair sorularımızı yanıtladı.

Blacmon, "ABD'deki insanların, askeri-sanayi kompleksinin ve milyonerlerden oluşan hükümetin söylemini bir papağan gibi tekrarlayan medya aygıtından giderek daha fazla bıktığını düşünüyorum" derken, "Amerika Birleşik Devletleri, ilk günlerinden beri, tam anlamıyla kendi ikiyüzlülüğüne gömülmüş bir ülke. ABD, dünyadaki hapsedilmiş insanların yüzde 25'ini elinde tutarken kendisini 'özgürlükler diyarı' olarak adlandırıyor" ifadesini kullandı.

Blacmon'un yanıtları şöyle:

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatı sonrası Rusya medyasına yönelik çok kapsamlı bir karartma uygulandı. RT ve Sputnik bu başlıkta öne çıkan iki kurum oldu. Bu medya organları ABD’de nasıl bir alan kaplıyor, çok takip edilen iki yayın organından mı söz ediyoruz?

RT ve Sputnik'in her ikisi de uluslararası erişime sahip ve birden fazla dilde yayın yapan platformlar. Örneğin, RT Espanol Latin Amerika'daki en popüler haber kaynaklarından birisi ancak son dönemde bölgede karartma altına alındı. İki platform da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurumsal medya tarafından göz ardı edilen görüşler, bakış açıları ve sorunların dile getirilmesi için alan sunuyor.

Örneğin, 'By Any Means Necessary on Radio Sputnik' adlı, benim yaptığım programda, siyasi mahkumlar, uluslararası toplumsal hareketler, tarih, spor, sanat, eğlence, edebiyat ve daha pek çok konuyu sosyalist, anti-emperyalist bir bakış açısıyla ve kapitalist sistemin kendi çelişkilerinin bir parçası olarak ele alıyoruz. Bu, esasen egemen sınıf ve onun emperyalist hırsları için bir megafon işlevi gören ABD'deki milyarderlerin sahip olduğu ana akım medyada kesinlikle duyulmamış bir şey.

Rus devletine ait medya için çalışan gazeteciler (veya bu Çin veya İran veya Latin Amerika devlet medyası için de geçerli) gerçekte tam editoryal kontrole ve yayınlarımızın içeriğini takdir eden sadık bir izleyici kitlesine sahip olmamıza rağmen genellikle “Putin Kuklaları” veya “Kremlin propagandacıları” olmakla suçlanıyor.

'ABD'deki insanları hükümetin söylemini bir papağan gibi tekrarlayan medya aygıtından bıktı'

ABD’de Rusya merkezli yayın organlarının bu kadar çok ilgiyle takip edilmesinin nedenleri neler sizce?

ABD'deki insanların, askeri-sanayi kompleksinin ve milyonerlerden oluşan hükümetin söylemini bir papağan gibi tekrarlayan medya aygıtından giderek daha fazla bıktığını düşünüyorum. Amerikan halkı, ticari medya tarafından, Irak'taki Kitle İmha silahları, Rusya'nın ABD seçimlerine "müdahalesi" veya dünya çapındaki devrimci ve ilerici hükümetlerin sözde vahşeti dahil olmak üzere birçok konuda yalanlara maruz bırakıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halk hala büyük çoğunlukla, durmaksızın egemen sınıfların söylemini tekrarlayan ana akım medyanın etkisi altında olmasına rağmen, bu söylemi ve kapitalist düzenin kendisini sorgulayan haber ve analiz duymak isteyen ve bunun da ötesinde ülkede bu kadar çok bölünmeye ve acıya neden olan sistem ve kurumları devirmek için eyleme geçilmesini savunan insanlar da var.

'ABD kendi ikiyüzlülüğüne gömülmüş bir ülke'

Batı sürekli “basın özgürlüğü” derken, aslında bu konuya gerçekte nasıl baktığını da özetleyen bir tavır sergilemiş oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Amerika Birleşik Devletleri, ilk günlerinden beri, tam anlamıyla kendi ikiyüzlülüğüne gömülmüş bir ülke. ABD, dünyadaki hapsedilmiş insanların %25'ini elinde tutarken kendisini “özgürlükler diyarı” olarak adlandırıyor. Amerika yüksek özgürlük, adalet ve eşitlik ideallerini desteklediğini iddia ederken 140 milyon kişi yoksulluk sınırında veya altında yaşıyor. Daha geçen hafta, ABD Kongresi Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardım göndermek için 15.6 milyar dolarlık Covid yardımını çöpe attı ve bu şüphesiz Neo-Nazilerin ve ordudaki diğer gerici unsurların eline geçecek.

Dolayısıyla, ABD basın özgürlüğünü önemsediğini ilan ederken aynı anda medya kuruluşlarını sırf Rus oldukları için karartıyorsa, bu sadece kendi ikiyüzlülüğün başka bir örneğidir. Şu anda ABD tarafından yürütülen sansür, görünüşte Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu hakkındaki “dezenformasyonla” mücadele etme amacına sahip, ancak şimdi sansüre tabi tutulan kaynaklar ABD ve NATO'nun bu konudaki politikasını başından beri sürekli olarak eleştirdi ve sorguladı. Bu pek tesadüfmüş gibi görünmüyor. İnsanlar, bu baskının nihai amacının Amerikan halkını Rusya ile bir savaşı desteklemeleri için manipüle etmek olduğunu iyi anlamalı. Bazı Amerikalıların bir uçuşa yasak bölgeyi desteklemek için eylemler yaptığını görüyoruz. Olası bir uçuşa yasak bölge ilanı Washington ve Moskova arasında topyekün ve tüm insanlığı ortadan kaldırabilecek bir nükleer savaşı tetikleyecek çok ciddi bir sorun.

Bu gibi anlarda, ABD'deki ve dünyanın dört bir yanındaki barışsever insanların, bu her şeyi imha edebilecek savaşa meydan okuyan medya yayınlarının sesini güçlendirmesi çok önemli ve ayrıca elimizden geldiğince bu deliliğe karşı direnmek için örgütlenmeliyiz.

'En az yüz kişi işsiz kaldı'

Peki, karartılan bu medya organlarında çalışan basın emekçilerinin durumu nedir şu an?

Şu anda Radio Sputnik'te işler aşağı yukarı her zamanki gibi işliyor, ancak durumun ne kadar hızlı değiştiği göz önüne alındığında belli bir tahmin edilemezlik havası var. Kısa süre önce tüm büyük podcast platformlarından çıkarıldık ve Youtube kanallarımızdan bazılarını kaldırıldı (neyse ki, By Any Means Necessary kanalı şu anda hala aktif), bu nedenle şu anda içeriğimizi barındırmak için alternatif platformlar bulma konusuna yoğunlaşmış durumdayız.

Ne yazık ki, burada Washington DC'de tam bir stüdyosu olan RT America, birkaç hafta önce kapılarını aniden kapatmak zorunda kaldı ve bu durum bir anda en az yüz kişiyi işsiz bıraktı. Youtube kanallarının kaldırılmasıyla birlikte, kanalda 8 yıllık malzemesi bulunan Lee Camp'in “Redacted Tonight” gibi programların içeriği ortadan kaldırıldı. Abby Martin'in 2015 yılına kadar ev sahipliği yaptığı önemli bir gösteri olan Breaking the Set'in 600'e yakın bölümü de silinmişti. Yani bazı meslektaşların neredeyse tüm çalışmaları tamamen yok edilmiş oldu.

'O kadar kolay yenilmiyoruz'

ABD medyasında Ukrayna savaşının genel sunumu nasıl peki, buna dair bir gazeteci olarak gözleminiz nedir?

ABD medyasının Ukrayna'daki savaşı ele alışı, Vladimir Putin'in birkaç hafta önce bir anda uykusundan uyanıp bir hevesle ya da belki can sıkıntısından ya da saf kana susamışlıktan Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandırma biçiminde. ABD hükümeti ve NATO'nun Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunu kışkırtmadaki merkezi rolünün altını çizmek yasaklanmış durumda ve Amerikan halkı Rus karşıtı duygular beslemeye o kadar şartlandırılmış ve hükümet onlara kimi düşman olarak işaret ederse ona saldırmaya o kadar hazır hale getirilmişler ki, bu ülkedeki pek çok kişi bu anlatıları en ufak bir soru bile sormadan yutuyor.

Ben kendi adıma, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini desteklemiyorum, ancak şunu da anlıyorum ki ABD hükümeti bu savaşın, Rusya'nın birkaç aydır dile getirdiği meşru güvenlik endişelerini reddetmelerinin muhtemel sonucu olacağını biliyordu. Ayrıca, ABD/NATO'nun Rusya'yı kuşatmasının, NATO'nun 1949'da Sovyet karşıtı bir koalisyon olarak ortaya çıkmasından bu yana kasıtlı bir politika olduğunu da biliyorum. Ancak Amerikalıların tarih kavrayışı çok zayıftır, bu yüzden, bu bağlam unutulmakla kalmıyor, eğer birisi (bu bağlamı) gündeme getirirse, Rusya'nın işgalini desteklemekle veya görmezden gelmekle suçlanıyorlar. Yani aynı ülke, sözde ifade özgürlüğüne değer veren ABD, görüş farklılıklarını (nüansları) neredeyse bir suç gibi ele alıyor.

Ama bundan yılmıyoruz. Bu gösterinin tümü için getirdiğimiz eleştirel, anti-emperyalist içeriği sunmaya devam edeceğiz. Farkı yaratan ise, hem benim hem de bana eşlik eden diğer sunucu olan Jacquie Luqman'ın, yalnız gazeteciler değil, aynı zamanda örgütçüler oluşumuz ve bu sayede örgütlerimizin, parçası olduğumuz hareketlerin ve sadık dinleyicilerimizin desteğine sahip olmamız. O kadar kolay yenilmiyoruz.