Hatay'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutunun balkonu kendiliğinden çöktü

Depremin ardından bölgede inşasına başlanan ve yapım süreçleri devam eden TOKİ konutları, bir süredir sağlamlık ve imalat hataları iddialarıyla kamuoyunda tartışma konusu oluyordu. Bu tartışmalar devam ederken Kırıkhan'da inşaat halindeki bir binanın balkonunun hiçbir dış etken olmadan çökmesi, yeni konutların güvenilirliğine dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Olayın ardından şantiye alanında gerekli güvenlik önlemleri alındı. Çöken balkonun tehlike arz eden kalan kısımları, ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Binalara henüz kimsenin yerleşmemiş olması ve projenin hak sahiplerine teslim edilmemiş olması sayesinde olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kırıkhan TOKİ konutları daha önce de zemin sorunu ile gündeme gelmiş, depremzedeler binalardaki yaşanan kaymaları fotoğraflamıştı.