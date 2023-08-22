Hatay'da depremzedeler çadırkentten çıkarılmaya çalışılıyor

Hatay'da yaşayan depremzedelerin sorunları büyüyerek devam ediyor. Depremin üzerinden 6 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen depremzedelerin büyük bir kısmına hala yaşanılabilir bir barınma ortamı sağlanmamışken, bir şekilde çadırkentlere yerleşen ve zor koşullarda yaşamaya çalışan insanlar şimdi de çadırlarından çıkartılıyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde yer alan Orhanlı çadırkenti içinde yaşayan birçok insana rağmen boşaltılmak isteniyor. Burada yaşayan insanların başka bir çadırkente gönderileceği söyleniyor. Daha öncesinde çadırlardan konteynıra geçirileceği söylenen ve bu sözün gerçekleşmediğini dile getiren halk, bir çadırkentten başka bir çadırkente taşınmak istemediğini defalarca yetkililere bildirdiğini fakat cevap alamadıklarını söylüyor. Çadırkenti boşaltmak istemeyen depremzedelerin çıkması için elinden geleni yapan Defne Kaymakamlığı, 2 aydır yemekhaneyi kapatmış ve çadırların elektriğini kesmiş durumda. Depremden beri sağlıklı içme suyuna ulaşım sıkıntısı yaşayan halka çadır başına haftalık 10 litre içme suyu dağıtımı yapıldığını dile getiren halk, bu suyun değil bir aile için tek bir kişi için dahi yetersiz olduğunu vurguluyor.

Tuvalet ve duş yerlerinin büyük bir kısmının kapatılması sebebiyle kullanıma açık olanların yaşayan sayısına yetmediği söyleniyor. Çadırkent girişindeki güvenlik personeli sayısının düşürülmesi ve var olanların yetersizliği sebebiyle halk güvenlik sorunu yaşıyor. Uyuşturucu ve şiddet olaylarının arttığı dile getiriliyor. Depremzedeler, dün kaymakamın çadırkenti ziyaret ettiği ve tek tek çadırlarda yaşayan insanlara burayı boşaltılması gerektiğini, yoksa asker zoruyla kendilerinin boşaltacağını söylediğini iletti.

Kaymakamlığın tüm baskısına rağmen çadırkenti boşaltmak istemeyen halk, bu akşam saat 20:00 de sorunlarını yeniden dile getirmek ve dayanışmak için kapatılan Orhanlı Çadırkent yemekhanesinin önünde buluşacak.