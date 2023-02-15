Hatay'da depremzede öğretmenler 'okulu yeniden hazır hale getirmeye' çağırıldı

Hatay’daki Özel Antakya Teknokent Koleji idaresi, depremden birkaç gün sonra okula ait enkaz görüntüleri ile öğretmen grubunda “Birinci aşamada yapacağımız iş ekmek teknemiz olan okulumuzu tekrardan sıfırdan inşaa etmek. İlerleyen süreçte Bakanlığımızın açıklamaları doğrultusunda eğitim öğretim yapılacaksa okulu hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bu süreçte Antakya'da olup Okul noktasında destek verebilecek arkadaşlar varsa benimle irtibata geçsin lütfen” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Depremde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin olduğu biliniyor. Öğretmenler paylaşıma tepkili.

'Bir kez daha şoka uğradık'

Özel Teknokent Koleji’nde çalışan öğretmenlerden biri durumu şu şekilde aktardı:

“Depremden en çok etkilenen illerin başında Hatay geliyor. Okulda 2 öğretmen arkadaşımız vefat etti, yaşamını yitiren öğrencilerimiz var. Bizler kendi canımızı zor kurtardık. Kalacak yer, karnımızı doyuracak gıda, ısınacak bir battaniye ararken idareden gelen mesajla bir kez daha şoka uğradık. Şu anda düşüneceğimiz son şey okulu hazır hale getirmek. Önce bu koşullar altında yaşamımızı sürdürebilmek için bize ücretlerimizi versinler. Önce biz hazır olalım."

Birlik Sendikası: Antakya Teknokent Koleji öğretmenleri yalnız değil

Birlik Sendikası öğretmen temsilcisi Nihan Soycan, öğretmenlerin karşı karşıya olduğu tabloda sadece can güvenlikleri değil, deprem sonrasında alacakları ile ilgili de endişe duyduklarının altını çizerek şunları kaydetti:

“Binlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği, evlerin yıkıldığı bir deprem felaketi yaşadık. Antakya Teknokent Koleji öğretmenlerinin kendileri zaten hem fiziksel hem de psikolojik olarak yorgun. Kendileri de depremden doğrudan etkilendiler. Öğretmenler, ücretlerinin henüz ödenmediğini söylüyor. Geçim koşulları ile ilgili endişe duyuyorlar.

Okul müdürü, yaptığımız görüşmede öğretmenlerden uygun olanların öğrencilere psikososyal destek verebileceğini düşünerek bu paylaşımda bulunduklarını ve art niyet taşımadıklarını belirtiyor. Bu desteğin sağlanması için önce öğretmenlerin iyi oluşlarının garanti altına alınması gerektiğini, ücretlerinin eksiksiz olarak ödenmesi konusunda adım atılmasını beklediğimizi ifade ettik. Antakya Teknokent Koleji’nde öğretmenlerin ücretlerinin takipçisiyiz. Okul öğretmenlerine baş sağlığı diliyoruz.

MEB’e de sorumluluk düşüyor. Öğretmenler korunmalı. Birlik Sendikalı öğretmenler olarak depremden etkilenen bölgelerdeki öğretmenlerle dayanışmayı büyüteceğiz."

