Hatay'da depremde hasar gören 5 ev mühürlendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü tespit edilen 5 evin mühürlendiği bildirildi.

Haber Merkezi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dün meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırıkhan Belediyesi'nin ilçede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Hasar tespit çalışmalarını yerinde incelerken gazetecilere açıklamalarda bulunan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Şu ana kadar çok şükür can kaybı yok. Bizim tespitlerimize göre, tabii daha sonra AFAD ve diğer teknik ekiplerin de dahil olacağını biliyoruz. Kendi teknik ekibimizle beraber şu ana kadar 6 evde ciddi bir hasar tespiti yaptık. Bunlardan 5'ini mühürledik. Bu evlerdeki aileleri kaymakamlıkla beraber başka yerlere yerleştiriyoruz" dedi.

Yavuz, çalışmaların sürdüğünü belirtti. (AA)

Haber

Hatay'daki deprem sonrası açıklama: 'Can kaybı ve ciddi hasar yok'