Hatay'daki deprem sonrası açıklama: 'Can kaybı ve ciddi hasar yok'

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.13'te meydana gelen depremin derinliği 11,67 kilometre olarak belirlendi.

Deprem sonrası bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Vali Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar kurumlarımıza olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Tüm birimlerimizle alan taraması yapıyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, gazetecilere, ilçede can kaybı ve yaralanma vakası olmadığını söyledi.

Tüm Kırıkhanlılara geçmiş olsun dileklerini ileten Arslan, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar sadece panik nedeniyle ayağını kapıya çarpan bir genç var. Onun dışında annesinin telaşı nedeniyle kucaktan düşen bir de bebek var. O da hastanede durumu gayet iyi. Bunların dışında intikal eden herhangi bir yaralı söz konusu değil. Onun dışında vatandaşlardan şunu rica ediyorum; işiniz yoksa caddelerde ve sokaklarda trafiğe sebep olmayın. Polis, ambulans, jandarma araçları, ihbarları değerlendirmek için olay yerlerine gitmeye çalışıyorlar. Lütfen gereksiz yere trafik sıkışıklığına sebebiyet vermeyelim."

'Bize gelen ciddi bir hasar söz konusu değildir'

Hasar ihbarlarını da değerlendirdiklerini kaydeden Arslan, "Şu ana kadar iki eve baktık. Onlarda da ciddi anlamda bir hasar kaydı söz konusu değil. Sosyal medyada dolaşan görüntüler var. Onlar da bizim ilçemizde değil. Eski görüntüler. Lütfen bunlara da alet olmayalım. Şu ana kadar bize gelen ciddi bir hasar söz konusu değildir. Sıva çatlağı var onları da kontrol ediyoruz." dedi.

'Ufak tefek hasarlar'

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, AA muhabirine, Kaymakam Mahmuthan Arslan ile oluşturulan kriz masasında çalışma yaptıklarını söyledi.

Belediyeye gelen ihbarları değerlendirmeye başladıklarını belirten Yavuz, "Şu ana kadar bize bildirilen ufak tefek hasarların dışında herhangi olumsuz bir durum yok ama deprem şiddetliydi. İnşallah korktuğumuz şeyler olmaz. Kaymakamımızla beraber kriz masasında çalışmalara başladık." dedi.

Yavuz, vatandaşlardan olumsuz durumları belediyenin "344 10 59" numaralı ihbar hattına bildirmelerini istedi.

Öte yandan, deprem Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi.