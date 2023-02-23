Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Saat 18.53 sıralarında meydana gelen deprem, 9,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Haber

AFAD: 8 bin 550 artçı meydana geldi