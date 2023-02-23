AFAD: 8 bin 550 artçı meydana geldi

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 8 bin 550 artçı depremin meydana geldiğini belirten Tatar, "3 dakikada bir artçı sarsıntının geldiğini söyleyebiliriz" dedi. Tatar, "Büyük bir bölgeyi etkileyen ve birbirini tetikleyen deprem sonucunda 5'in üstünde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz" diye konuştu.

Kaya düşmesi riski

Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

"Sivas'ın Gürün ilçesi de hayat etkili afet bölgesi ilan edildi. Deprem bölgelerimizde hasarlı binalardan eşya alımı yasaklanmış durumda. Buna vatandaşlarımızın harfiyen uymaları gerekiyor.

Bölgede en önemli risklerden bir tanesi kaya düşmesi riski. Buralar tespit edildikçe vatandaşlarımız buralardan tahliye ediliyor."