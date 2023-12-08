Hatay'da 45 kişinin hayatını kaybettiği binanın denetçisi tutuklandı

Hatay'da, 6 Şubat tarihli depremlerde yıkılması sonucu 45 kişinin yaşamını yitirdiği Cemil Çapar Apartmanı'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan statik proje ve uygulama denetçisi M.T. tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nun soruşturması kapasamında, depremde yıkılan Antakya'nın Gazi Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan Cemil Çapar Apartmanı'yla ilgili yapı denetim firmasına bağlı statik proje ve uygulama denetçisi M.T. gözaltına alındı.
Yıkılan apartmanın bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak tespit edilen M.T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.