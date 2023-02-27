Hatay'da 173 binanın enkazı kaldırılacak

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmaya başlandığı belirtildi.

'Bina sakinleri çalışmalara refakat edebilecek'

Açıklamada yer verilen listedeki 173 binanın enkazının kaldırılması çalışmalarının Pazartesi gününden itibaren yapılacağı belirtilerek, "Bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel yapı listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır" denildi.

Sahipsiz hayvanlar için açıklama

Hatay Valiliği'nden yapılan bir başka açıklamada ise sahipsiz hayvanların belediye ya da gönüllü sivil toplum örgütlerince toplanarak sahiplendirilmek üzere farklı illere transfer edilebileceği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanan deprem sonrası kent genelinde çok sayıda hayvanın sahipsiz kaldığı ya da sahipleri ile irtibat sağlanamadığı belirtildi.

Bu hayvanların beslenme sıkıntısı yaşamaya başladığının gözlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hayvanların refahının korunması ve yaşamlarını idame ettirebilmeleri için ayrıca insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditlerle karşı karşıya kalınmaması için ilimiz Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince ayrıca ihtiyaç duyulması halinde gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde sahipsiz hayvanların, hayvan refahına uygun araç ve ekipmanlarla toplanarak, toplanan sahipsiz hayvanlardan yasaklı ırk olarak tanımlanan hayvanların mutlaka belediye bakımevlerine, diğer hayvanların ise sahiplendirilmesi veya gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay İl Şube Müdürlüğünü bilgilendirmek şartıyla farklı illere gönderilebilecektir."