Hatay ve Adıyaman’da tüm okullar açılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından on bir ilde eğitim öğretime ara verilmiş, farklı noktalarda okullara kademeli olarak dönüleceği duyurulmuştu. Konuyla ilgili son gelişmeyi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu.

'81 ilde tüm ilçelerde eğitim başlayacak'

Bakan Özer, Hatay ve Adıyaman'daki tüm okullarda eğitim öğretime başlayacağını "Hatay ve Adıyaman'da 24 Nisan yani 1 haftalık ara tatil sonrası eğitim öğretimin başlaması kararı aldık. Yani 24 Nisan itibari ile 81 ilde tüm ilçelerde eğitim başlayacak." ifadeleriyle duyurdu.