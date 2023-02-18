Hatay Valiliği duyurdu: Enkaz kaldırma çalışmaları yarın başlıyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin en etkili olduğu illerin başında gelen Hatay’da, yıkılan binalarda 19 Şubat, Pazar itibariyle enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak.

Hatay Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "listede belirtilen adreslerde bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri" belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel adres listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.