Hatay Samandağ Kaymakamı: Enkaz altında kalan vatandaşlarımız var, ölü ve yaralılarımız var

Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçede çok sayıda binanın yıkıldığını belirterek, "Enkaz altında kalan vatandaşlarımız var. Ölü ve yaralılarımız var" dedi.

Kütük yaptığı açıklamada, Pazarcık merkezli depremden Hatay'ın Samandağ ilçesinin de etkilendiğini söyledi. Ekiplerin çalışma yaptığını belirten Kütük, "İlçedeki çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşlarımız var. Ölü ve yaralılarımız var" dedi. (AA)