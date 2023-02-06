CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: Hatay’da AFAD'ın binası yıkılmış

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4'lük depremin ardından ülkenin doğusundaki illerde hasar ve yıkımlar meydana geldi.

NTV yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesine CHP'li belediyeler tarafından 60 adet kurtarma aracı gönderildiğini belirten Torun, bölgeye 600'ün üzerinde ise personelin intikal ettiğini söyledi.

Ayrıca Torun, Hatay’da AFAD’ın binasının yıkıldığını söyledi.

Torun şöyle konuştu:

“Şu anda can kaybımız her geçen dakika artıyor. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Şu anda bütün belediyelerimizle bölgeye intikal ediyoruz. 5.30’dan beri gelen bütün verileri değerlendiriyoruz. Şu ana kadar bölgeye 60 kurtarma aracımız intikal etti, 600’ün üzerinde personelimiz intikal etti. En kısa sürece çalışmalara başlanacak.

Hatay’da beklenenden daha fazla... Adana’da var, merkez üssü Kahramanmaraş ilçe ve köylere henüz ulaşılamadı. Malatya, Gaziantep aynı şekilde. Birçok kamu binası da yıkılmış durumda. Hatay’da AFAD’ın binası da yıkılmış. Ciddi sayıda yıkık binalar var. Tüm belediyelerimiz tüm ekiplerini bölgelere gönderiyorlar. Şu anda sadece bina bina değil bazı yerlerde bir caddenin tamamı yıkılmış durumda. Örneğin Maraş’ta parti binamızın da olduğu caddede birçok bina yıkılmış durumda."