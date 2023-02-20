Hatay merkezli depremlerin ardından Osmaniye'de 2 katlı bina yıkıldı

Hatay merkezli depremde Osmaniye'de boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı.

Haber Merkezi

Hatay'da peş peşe 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken yıkılan binalar ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği için boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan deprem nedeniyle çöktü.

Sarsıntı nedeniyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldığı ve yanındaki 3 katlı apartman yıkıldığı için tedbir amaçlı boşaltılan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı.

Ekipler, yıkılan bölümde inceleme yaptı. (AA)

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Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi