Hatay merkezli depremler bölgeye yeniden kabusu yaşattı: 'O gece yaralılara hızlıca müdahale ettik'

TKP Antakya Kriz Masası'ndan Çağlar Özkan, iki gün önce yaşanan depremin çevredeki etkilerini ve kriz masasının son durumunu Medyascope TV'ye anlattı.

"O gece yaralılara hızlıca müdahale ettik. Dün öğlen itibariyle de kriz masamızı yeniden eski haline getirdik" diyen Özkan, dayanışmalarının süreceğini belirtti.

Çağlar Özkan şunları söyledi:

"Kriz masası Hatay depremleri sonrası zarar gördü. Civarımızdaki hasarlı binalardan yıkılanlar oldu. Binalardan düşen molozlardan yaralananlar oldu. Sağlık ekiplerimiz bu kişilere müdahale etti. Burada yaşananları insanların kötü olsa da normale dönmeye başlarken kabuslarının yeniden hortlaması olarak değerlendirebiliriz.

İlk günden beri buradayız. Burası bir acil ihtiyaç noktası, insanlar ihtiyaçlarını buradan gideriyor. Deprem sonrası bizim için de zordu. Dayanışma malzemelerimizin büyük bir bölümü zarar gördü ancak bunlar telafi edemeyeceğimiz şeyler değil."