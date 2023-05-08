Hatay Kültür Sanat Platformu'ndan 'Depremin ekonomipolitiği' etkinliği

Hatay Kültür Sanat Edebiyat Platformu, 6 Mayıs günü Ankara'da Dr. Halit Suiçmez'in konuşmacı olduğu "Depremin Ekonomipolitiği" konulu konferans düzenledi.

Açış konuşmasını yapan Dönem Sözcüsü Müslüm Kabadayı, "6 ve 20 Şubat depremlerinin yarattığı büyük yıkımın yaralarını dayanışmayla sarma konusunda Demokratik Kitle Örgütleri öncülüğünde önemli çalışmalar yapıldı. Hatay Kültür Sanat Edebiyat Platformu olarak depremzedelerin ihtiyaç duydukları gıda, araç-gereç konusundaki yardımlarımız yanında çocukların ve gençlerin için kitap, kırtasiye, oyuncak ve eğitim materyallerine ağırlık verdik. Antakya'da kurduğumuz İlkay Efe-Alaattin Keleş Çadırkütüphanesi'nde eğitim yanında sanatsal ve edebi faaliyetlere başladık. Depremzedelerin hukuki hakları konusunda hukukçu dostlarımızla destek vermeye de çalışıyoruz. Bu konuda Avukat İbrahim Göçmen'e çok teşekkür ediyoruz.

Bugünkü konferansımızla da Dr. Halit Suiçmez arkadaşımız, depremin fiziki ve toplumsal yıkımının bu denli ağır olmasının ekonomik ve politik nedenlerini bilimsel temelde ortaya koyacak. Bu konferanstan, katılımcıların katkı ve önerilerini de alarak, yapılması gerekenlerle ilgili bir program çıkarmayı hedefliyoruz. Zaten 14-15 Nisan'da Hatay'a yaptığımız ziyaret, görüşme ve gözlemlerden hareketle hazırladığımız raporu ilgili kuruluşlara vermeye başladık. Rapordaki saptama ve önerilerimizin takipçisi olacağız" dedi.

"Depremin meydana geldiği iller ekonomik olarak gerilemekte olan illerdi"

Sunumu gerçekleştiren Dr. Halit Suiçmez yaptığı konuşmada depremin meydana geldiği illerin deprem öncesinde de ekonomik sorunlarla baş ettiğine dikkat çekti. Suiçmez, "2003 yılından 2017 yılına 10 ilin sosyo-ekonomik gelişme sıralamasında gerileme olduğu gözlenmektedir. 2003’ten 2017’ye iller düzeyinde “gerileme” yaşanırken, diğer yandan da Türkiye 2005’ten 2012’ye “üretkenlik” endeksinde önemli bir düşüş kaydetmiştir.

Ülkemizin bir bölgesinde yer alan 10 ilimizin sosyo-ekonomik gelişme endeksinde bir düşüş gerçekleşmiş, yine 2005-2012 döneminde ülke genelindeki emek üretkenliğinde küresel sıralamada belirli ölçüde bir gerileme yaşanmıştır. Bu sorunları aşmak ve ülke potansiyelini geliştirmek için; başta insani varlıklarımızı tam ve doğru değerlendirmek, doğal, parasal, mekansal, toplumsal kaynaklarımızı üretken alanlara yönlendirmek şarttır.

Bunun için de genel planlama ve üretkenlik kavramlarının öncülüğünde toplumsal katılımı güçlendirerek çalışmak çok önemli olacaktır" ifadelerine yer verdi.