Hatay Havalimanı'na uçuşlar seçim ertesine kadar durduruldu: İktidarın seçim hazırlığı mı?

Maraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında Hatay geliyordu. Depremlerden sonra birçok kişi bölgeden göç etmişti. Göç edenler eğer ikametlerini değiştirdiyse gittikleri kentlerde 14 Mayıs'taki seçimler için oy kullanabilecek. Eğer değiştirmedilerse eski adreslerinde oy kullanmak zorundalar.

Depremden sonra çeşitli illere göç etmek zorunda kalan Hataylı seçmenler, oy kullanmak için şimdiden bilet bakmaya başladı.

THY ve Pegasus'un internet sitelerinde 16 Mayıs'a kadar Hatay'a uçak biletinin bulunmadığı görüldü. Ancak Hatay çıkışlı biletler satın alınabiliyor. Hatay'a gitmek isteyenler "Bilet yok", "Dolu" ve "Uçuş yok" ibareleriyle karşılaştı.

'Pistlerde sorun var'

Diken'den Bilal Çelik'in görüştüğü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHİM) temsilcisi, “Bir sorun olsaydı ilk bize iletirlerdi arayanları bilgilendirebilelim diye ama öyle bir bilgi iletilmedi” dedi.

THY müşteri temsilcisi de “Özel duyuru yok. Bilgilendirme yok. Bu tür durumlarda önce doluya alınıyor, sonra açıklama yapılıyor” ifadesini kullandı.

Hatay Havalimanı temsilcisi, bunun pistlerdeki sorunlardan kaynaklandığını belirterek “Pistlerimizde bir sorun olduğu için şu an uçuşlar durduruldu” dedi.

Kentten başka şehirlere uçuş olmasıyla ilgili konuşan başka bir THY yetkilisi, kendilerine bu yönde bir talimat geldiğini ancak gerekçesinin açıklanmadığını belirtti.